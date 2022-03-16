💰💸ALTIN, DOLAR, GÜMÜŞ, BENZİN, DEMİR, BRENT PETROL 16 MART 2022 GÜNCEL FİYATLAR! 📢Haftanın 3.işlem gününde piyasalarda son durum ne?

Rusya ve Ukrayna savaşı endişesiyle piyasalarda hareketlilik ve zirveler görülmeye devam ediliyor. Bu bağlamda piyasalar için oldukça önemli bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Bu haftanın 2 önemli kritik başlıkları bulunuyor. FED ve TCMB'nin faiz kararı piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla izlenecek. Bu bağlamda yatırımcılar ve piyasayı yakından izleyenler günün ilk işlem saatlerinde piyasalardaki son tabloyu, ilk rakamları öğrenmek istiyor. İşte 14 Mart 2022 dolar, altın, benzin, demir, Brent petrol, Motorin güncel fiyatlar....