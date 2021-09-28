TOKİ çıldırdı: Hem KDV'siz hem 60 ay vade ile konut satışı! Aralarında İstanbul'da var, Tam 19 ilde başlıyor! Konut, otopark, kreş...
TOKİ, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu toplam 19 ilde 444 arsa satışı başlatıyor. Satışlar KDV'siz ve yüzde 25 peşinatla yapılacak. Konut'tan ticarete, sanayiden turizm tesis alanına, sanayi tesisinden akaryakıt istasyona kadar bir çok alanda kullanılabilecek arsalara 60 ay vade ile sahip olunabilecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak açık arttırma öncesi 444 arsa satışının yapıldığı 19 ilin tam listesi ve diğer merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.
28.09.2021 14:33
- Son Güncelleme: 28.09.2021 14:37
TOKİ son zamanların en büyük açık artırmasını yapacak. Hem KDV'siz hem 60 ay vade ile konut satışı başlıyor. Megakent başta olmak üzere Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla'da tam 144 arsa açık artırmayla satılacak. KDV'den muaf şekilde satışa çıkarılacak arsalar için yüzde 25 peşinat vermek yetiyor.
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda organize edilecek.