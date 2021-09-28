TOKİ çıldırdı: Hem KDV’siz hem 60 ay vade ile konut satışı! Aralarında İstanbul’da var, Tam 19 ilde başlıyor! Konut, otopark, kreş...

TOKİ son zamanların en büyük açık artırmasını yapacak. Hem KDV'siz hem 60 ay vade ile konut satışı başlıyor. Megakent başta olmak üzere Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla'da tam 144 arsa açık artırmayla satılacak. KDV'den muaf şekilde satışa çıkarılacak arsalar için yüzde 25 peşinat vermek yetiyor.