Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde
Yatırım yapmak isteyen milyonlarca kişi, altın ve dövizin yanı sıra borsaları da tercih edebiliyor. Borsa İstanbul son dönemde yatırımcı rekoru kırarken, temeli olmayan beklentiler cep yakıyor. Yatırımcıların spekülatif beklentilerle kazanç elde etmek için aldığı kağıtlar üzerinden kayıplar reel oluyor. Peki ama uzun vadeli biriktirilecek hisse yatırımı için neye dikkat edilmeli? İşte detaylar...
SANAL UMUT
Milliyet'in haberine göre hisselerdeki ortak özellik daha da yükseleceğine yönelik beklenti. Maddi bir temeli olmadığı halde sosyal medya hesapları Twitter, Facebook, Telegram, Instagram üzerinden yapılan paylaşımlar hisselere yönelik beklentiyi körüklerken sanal bir umut beklentisi de körüklenebilmekte.
Haksız kazancın gerçekleştirildiği manipülatif yönlendirmeler kadar temelsiz spekülatif beklentiler de bireysel yatırımcıların mağduriyetine yol açabilmekte. Spekülatif oynaklığa sahip sert çıkış ve düşüş gerçekleşen hisselerin ortak özellikleri Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Pazarı ve Ana Pazarda işlem görmeleri. Bu hisselere yönelik sık sık uyarılar yapılmasına, işlem kısıtlamaları getirilmesine rağmen yatırımcının bu tip hisselere olan ilgisi devam edebiliyor.
FARKINDALIK ARTMALI
Piyasanın kural koyucusu SPK olası mağduriyetleri minimize edebilmek gayesiyle çeşitli düzenleme ve tedbirler getirmekte. Buna karşın bireysel yatırımcıların uzun vadeli bakış açısı yerine kısa sürede yüksek kazanç beklentisinin kırılmaması mağduriyetlere kapı aralıyor. Kural ve düzenlemeler önemli. Ancak son noktada mağduriyeti sıfırlayacak asıl aktörün yatırımcının kendisi olduğu unutulmamalı.