Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

Yatırım yapmak isteyen milyonlarca kişi, altın ve dövizin yanı sıra borsaları da tercih edebiliyor. Borsa İstanbul son dönemde yatırımcı rekoru kırarken, temeli olmayan beklentiler cep yakıyor. Yatırımcıların spekülatif beklentilerle kazanç elde etmek için aldığı kağıtlar üzerinden kayıplar reel oluyor. Peki ama uzun vadeli biriktirilecek hisse yatırımı için neye dikkat edilmeli? İşte detaylar...

27.06.2021 07:30 - Son Güncelleme: 27.06.2021 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





