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Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

Yatırım yapmak isteyen milyonlarca kişi, altın ve dövizin yanı sıra borsaları da tercih edebiliyor. Borsa İstanbul son dönemde yatırımcı rekoru kırarken, temeli olmayan beklentiler cep yakıyor. Yatırımcıların spekülatif beklentilerle kazanç elde etmek için aldığı kağıtlar üzerinden kayıplar reel oluyor. Peki ama uzun vadeli biriktirilecek hisse yatırımı için neye dikkat edilmeli? İşte detaylar...

27.06.2021 07:30 - Son Güncelleme: 27.06.2021 07:30
Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

Borsa İstanbul'da 45 hisse senedi son bir yıl içerisinde gördüğü zirvenin yüzde 60 altına gerilemiş durumda. Borsadaki toplam hisse adeti 434 olduğu nazara alındığında bu sayı borsanın yüzde 10'una denk geliyor.

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Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

Söz konusu hisselerin ortak özelliği ise çok hızlı çıkış gerçekleştirip sonra aynı hızla geri çekilmiş olmaları. Yatırımcıların büyük beklentiyle aldığı bu hisseler kâğıt üzerinde gerçekleşen kazançların hepsini geri verdi.

Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

SANAL UMUT
Milliyet'in haberine göre hisselerdeki ortak özellik daha da yükseleceğine yönelik beklenti. Maddi bir temeli olmadığı halde sosyal medya hesapları Twitter, Facebook, Telegram, Instagram üzerinden yapılan paylaşımlar hisselere yönelik beklentiyi körüklerken sanal bir umut beklentisi de körüklenebilmekte.

Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

Haksız kazancın gerçekleştirildiği manipülatif yönlendirmeler kadar temelsiz spekülatif beklentiler de bireysel yatırımcıların mağduriyetine yol açabilmekte. Spekülatif oynaklığa sahip sert çıkış ve düşüş gerçekleşen hisselerin ortak özellikleri Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Pazarı ve Ana Pazarda işlem görmeleri. Bu hisselere yönelik sık sık uyarılar yapılmasına, işlem kısıtlamaları getirilmesine rağmen yatırımcının bu tip hisselere olan ilgisi devam edebiliyor.

Uzun vadeli hisse yatırımı için dikkat edilmesi gereken 10 madde

FARKINDALIK ARTMALI
Piyasanın kural koyucusu SPK olası mağduriyetleri minimize edebilmek gayesiyle çeşitli düzenleme ve tedbirler getirmekte. Buna karşın bireysel yatırımcıların uzun vadeli bakış açısı yerine kısa sürede yüksek kazanç beklentisinin kırılmaması mağduriyetlere kapı aralıyor. Kural ve düzenlemeler önemli. Ancak son noktada mağduriyeti sıfırlayacak asıl aktörün yatırımcının kendisi olduğu unutulmamalı.