Roket gibi fırlayarak uçacak! Bankalarda pik yaptı rekabet tavan yaptı! 32 günlük 38 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu doğrultuda da para birikimi yapan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını buraya aktarıyor. Bankalar ise bu süreçte müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunuyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak.

26.06.2021 17:46 - Son Güncelleme: 26.06.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





