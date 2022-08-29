Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına... Altın fiyatları çarşıyı pazarı karıştırdı! Altın fiyatları 3 gün sonra... 0.5 ve 1 gram altın ne kadar?

Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına

Singapur merkezli Goldsilver Central'den Brian Lan yaptığı açıklamasında, "İnsanlar FED'in artık net bir tavır göstermesini bekliyorlar. Agresif şekilde yapılan faiz artırımları bitti mi yoksa bunun devamı var mı? FED faiz artırımlarında frene basarsa ons altın çok güçlü bir destek bulabilir. Bu da hızlı bir şekilde 1.800 Dolar üstünü bize gösterebilir." dedi.