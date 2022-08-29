Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına... Altın fiyatları çarşıyı pazarı karıştırdı! Altın fiyatları 3 gün sonra... 0.5 ve 1 gram altın ne kadar?
Altın fiyatları vatandaşların her zaman öncelikli yatırım aracı olmuştur. Altın fiyatları güvenli liman olarak görülmektedir. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Jerome Powell doğrultusundan oluşturulan bildirimde faiz artırımlarının dozunun azalmayacağının belli olması altın piyasasında fiyat düşüşlerini yanında getirdi. Ons altın fiyatı oluşturulan açıklamanın sonrasında 1.738 dolar oranına kadar geriledi. Bundan sonra ortaya gelecek fiyat gelişmeleri ise merak hususu oluyor. Altın fiyatlarına dair dünyaca ünlü kuruluşlardan ve ünlü analistlerden yeni değerlendirmeler yapıldı.
Altın, yatırımcıların spesifik ABD bilgileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün gerçekleştireceği mühim konuşma evveli Fed yetkililerinin daha çok faiz artışını destekleyen açıklamalarıyla haftayı küçük çaplı bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Spot altın, 3 gün süresince değer kazandıktan sonra Cuma günü hafif bir gerileme yaşadı. Değerli metalin yaşadığı toparlanma, Fed'in enflasyonla mücadele politikasını sıkılaştırmasıyla resesyon risklerine dair belirsizliğin yaşandığı bir dönemde geldi. Altın fiyatları 29 Ağustos 2022 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Saat 08.55 itibariyle gram altın 1007,64 TL, çeyrek altın 1.666,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 642,00 TL, yarım altın ise 3 bin 332,00 TL'den satılıyor.
Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına
Singapur merkezli Goldsilver Central'den Brian Lan yaptığı açıklamasında, "İnsanlar FED'in artık net bir tavır göstermesini bekliyorlar. Agresif şekilde yapılan faiz artırımları bitti mi yoksa bunun devamı var mı? FED faiz artırımlarında frene basarsa ons altın çok güçlü bir destek bulabilir. Bu da hızlı bir şekilde 1.800 Dolar üstünü bize gösterebilir." dedi.
RJO Futures analistlerinden Bob Haberkorn pazarının sakin olduğunu belirterek, "Piyasada bir sakinlik gözlemliyoruz. Altın pazarı Jackson Hole toplantısından ne çıkacağını görmek istiyor. Bunun sonrasında ons altın amacıyla fiyatlarda yön belirleme edilecek. Ons altın için ben halen daha yükseliş trendinin opsiyon olarak kenarda durduğunu düşünüyorum." dedi.
OANDA analistlerinde Craig Erlam ise altın yorumunda, "Ons altının 1.730 dolar civarını aşağı yönlü kırıp kıramayacağı FED'den gelecek haberlere bağlı. FED Başkanı Jerome Powell başka üyelerin şahin senaryosuna uyacak mı? Var olan seviyeyi güvenliğini sağlamakla yetinecek bir para siyasetine geçilirse altın pazarı bundan faydalanır. Bu senaryoda da ons altının kısa vadeli amacı 1.850 Dolar olur." dedi