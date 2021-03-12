Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum
Son haftalarda 1700 doların altına gerileyen altının ons fiyatı yeniden tırmanışa geçerek 1739 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Bu seviyede biraz duraksayan ons, sınırlı bir kar satışı yedi. Dolar ise 7,50 TL seviyelerinde seyretmeye devam ederken, uzmanlardan kritik bir tahmin geldi. Peki dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalardaki son durumlar...
ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?
ÜNLÜ & Co tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Piyasaların odak noktasına yerleşen ABD tahvil faizlerinin başarılı geçen ihaleler ve enflasyon endişelerini azaltan veriler ile ılımlı bir performans sergilemesi varlık fiyatları üzerindeki baskının önemli oranda azalmasını sağlıyor.
Diğer taraftan ECB'nin PEPP çerçevesindeki alımlarına hız verecek olması ve ABD'de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketinin uygulamaya alınması ise destekleyici faktörler olarak çalışıyor. Bu noktada haftanın son işlem gününe girerken aşağı yönlü risklerin giderek azaldığını söyleyebiliriz.
Yurt içinde sanayi üretiminin açıklanacağı günde aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşması beklenenEkonomi Paketi'ni takip edeceğiz. Paketin sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru barındıracağı tahmin ediliyor."
Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa cephesinde dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Başkan C. Lagarde'ın söylemleri ön plandaydı. ECB faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti.