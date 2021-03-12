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Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

Son haftalarda 1700 doların altına gerileyen altının ons fiyatı yeniden tırmanışa geçerek 1739 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Bu seviyede biraz duraksayan ons, sınırlı bir kar satışı yedi. Dolar ise 7,50 TL seviyelerinde seyretmeye devam ederken, uzmanlardan kritik bir tahmin geldi. Peki dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalardaki son durumlar...

12.03.2021 10:08 - Son Güncelleme: 12.03.2021 10:08
Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

İç piyasada gram altın 414 liradan, çeyrek altın 682 liradan, Cumhuriyet altını da 2,819 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte detaylar...

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Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?
ÜNLÜ & Co tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Piyasaların odak noktasına yerleşen ABD tahvil faizlerinin başarılı geçen ihaleler ve enflasyon endişelerini azaltan veriler ile ılımlı bir performans sergilemesi varlık fiyatları üzerindeki baskının önemli oranda azalmasını sağlıyor.

Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

Diğer taraftan ECB'nin PEPP çerçevesindeki alımlarına hız verecek olması ve ABD'de 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketinin uygulamaya alınması ise destekleyici faktörler olarak çalışıyor. Bu noktada haftanın son işlem gününe girerken aşağı yönlü risklerin giderek azaldığını söyleyebiliriz.

Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

Yurt içinde sanayi üretiminin açıklanacağı günde aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşması beklenenEkonomi Paketi'ni takip edeceğiz. Paketin sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru barındıracağı tahmin ediliyor."

Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa cephesinde dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Başkan C. Lagarde'ın söylemleri ön plandaydı. ECB faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti.