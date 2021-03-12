Uzmanlardan dolar için kritik tahmin! Dolar ve altın ne kadar olacak? İşte piyasalarda son durum

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Avrupa cephesinde dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Başkan C. Lagarde'ın söylemleri ön plandaydı. ECB faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmezken, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti.