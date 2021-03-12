Altın fiyatlarında olmaz denilen oldu! Kritik süreç için nokta koyuldu! Altın fiyatı yükselişe geçerse…

Gram altın yatırımcıları için kritik süreç devam ediyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 415 lira seviyelerindeyken altının ons fiyatındaki değişimler yakından takip ediliyor. Emtia uzmanları ve piyasa analistleri, altın fiyatları üzerinde etkili olan dinamikleri değerlendirdi. Gram altın fiyatında gidişat ne yönde? Altın yatırımcısı şimdi satmalı mı yoksa almalı mı? Emtia uzmanları ve stratejistleri altın fiyatları hakkında güncel değerlendirmelerini yaptı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.770,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 417,40 liradan işlem gördü.