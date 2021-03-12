Altın fiyatlarında olmaz denilen oldu! Kritik süreç için nokta koyuldu! Altın fiyatı yükselişe geçerse…
Piyasa uzmanları, altının gram maliyetindeki kapanış seviyeleri ve bugünkü açılış seviyeleri üzerinden değerlendirmelere başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın gün içindeki hareketlerini ons altın grafiğindeki başkalaşımlara göre tanımladı. Ons altın maliyetlerinde yaşanan yükselişten sonra bir ölçü geri çekilme yaşanması, gram altın maliyetindeki süratli yükselişi de yavaşlatmış oldu. ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan düşüş altının ons fiyatını destekledi. Bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı piyasaların odağında yer aldı. Analistler ons altın fiyatında bin 740 doların aşılması halinde bir sonraki direncin bin 770 dolar olacağını söyledi.
Gram altın yatırımcıları için kritik süreç devam ediyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 415 lira seviyelerindeyken altının ons fiyatındaki değişimler yakından takip ediliyor. Emtia uzmanları ve piyasa analistleri, altın fiyatları üzerinde etkili olan dinamikleri değerlendirdi. Gram altın fiyatında gidişat ne yönde? Altın yatırımcısı şimdi satmalı mı yoksa almalı mı? Emtia uzmanları ve stratejistleri altın fiyatları hakkında güncel değerlendirmelerini yaptı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.770,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 417,40 liradan işlem gördü.
Piyasaların ünlü fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden gram altın değerlendirmesinde bulundu. Baştürk, gram altında 424 lira gibi önemli bir dirence dikkat çektikten sonra şunları söyledi: "Gram altın fiyatının 395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz. Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir. Düşüşlerde ise 406 ve 395 kademe yerleridir." dedi.
İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Esra Uzun da ons ve gram altın grafiğini yorumladı. Uzun, ons altının hafta başında son 9 ayın en düşük seviyesinden yükselmeye başladığını söyledi. ABD'den gelen TÜFE verisinin beklentilere paralel gelmesi, yüksek enflasyon beklentisi ile yükselen faizlerin ve dolar endeksinin sakinlemesine neden oldu. Biden tarafından imzalanması beklenen teşvik paketinin piyasalarda hangi yönde fiyatlandırdığı ons altında yön belirleyici rol üstlenecek.
Gram altın fiyatı, haftanın ilk günlerinde 7.78 TL'ye kadar yükselen doların etkisi ile 422 lira seviyesine kadar tırmandı. Dolar / TL paritesinde aşağı yönlü eğilimin de etkisi ile 416 lira seviyesine kadar gerileme oldu. Uzmanlar gram altın fiyatında 425 lira seviyesinin aşılmaması halinde yükselişlerin sınırlı kalacağını söyledi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 417,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.770,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 417,40 liradan işlem gördü.