Uzmanlardan altın ve dolar fiyatları tahmini! Yukarı yönlü hareket sürüyor! Son iki ayın en düşük seviyesi!
Ekonomi uzmanları altın ve dolar fiyatları için tahminler yürütüyor. Altın ve dolar fiyatlarına yatırım yapan vatandaşlar uzmanların yorumlarını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta 1.798 seviyesini test eden değerli maden haftanın son iki işlem günündeki kar satışlarıyla karşılaştı ve haftayı 1.777 seviyesinde kapattı. Bu haftaki altın ve dolar fiyatları için yurt dışından gelecek yeni veriler bekleniyor. İşte altın ve dolar fiyatları hakkında son yorumlar!
Yatırımcıların gözdesi dolar ve altın fiyatları tahminleri merak ediliyor. Farklı uzmanlardan altın ve dolar tahminleri gelmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunda hareketlilik sürerken altın için 1.79 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak gösteriliyor. Piyasalarda gözler FED verilerine çevrildi. Bu hafta ABD'de gerçekleşecek olan FED faiz toplantısı ve içeride açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
SON İKİ AYDA EN DÜŞÜK SEVİYE GÖRÜLDÜ
Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta 1.798 seviyesini test eden değerli maden haftanın son iki işlem günündeki kar satışlarıyla karşılaştı ve haftayı 1.777 seviyesinde kapattı. Küresel ekonomiye yönelik iyimser beklentiler risk iştahını desteklerken, dolar endeksi (DXY) yaklaşık son iki ayın en düşüğünde.
ABD on yıllık tahvil faizi de %1,60'ın altında. Bu fiyatlamalar kapsamında, değerli madende iki günlük kar realizasyonlarının ardından tekrar yükseliş görülebilir ve ons altın 1.770 desteğinin üzerinde kalarak 1.800 seviyesini hedefleyebilir. Sonraki hedef 1.820 seviyesindeyken, 1.770 desteğinin altında 1.753 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."