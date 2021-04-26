Uzmanlardan altın ve dolar fiyatları tahmini! Yukarı yönlü hareket sürüyor! Son iki ayın en düşük seviyesi!

Yatırımcıların gözdesi dolar ve altın fiyatları tahminleri merak ediliyor. Farklı uzmanlardan altın ve dolar tahminleri gelmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunda hareketlilik sürerken altın için 1.79 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak gösteriliyor. Piyasalarda gözler FED verilerine çevrildi. Bu hafta ABD'de gerçekleşecek olan FED faiz toplantısı ve içeride açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu piyasalar tarafından yakından takip edilecek.