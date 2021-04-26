Ramazan'a özel bedava internet fırsatı! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone duyurdu! Bedava internet paketi nasıl yapılır?

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörleri Ramazan ayına özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.