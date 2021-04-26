Ramazan'a özel bedava internet fırsatı! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone duyurdu! Bedava internet paketi nasıl yapılır?
Ramazan ayına özel operatörler tarafından bedava internet kampanyaları başladı.Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörleri Ramazan ayına özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Bu noktada, özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. İşte Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası tüm detaylar!
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörleri Ramazan ayına özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.
TÜRK TELEKOM NİSAN 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Türk Telekom bedava internet kampansı kapsamında en cömert GSM operatörlerinden birisi. Firma müşterilerine mobil uygulaması üzerinden bedava internet sağlıyor. Hat ve GSM işlemleri için geliştirilen Türk Telekom mobil uygulamasını indirenlere firma her hafta çekiliş hakkı sağlıyor. Sil Süpür kampayası kapsamında müşterilere günlük 150 mb, haftalık 500 mb 1, 2, 5 GB internet sağlıyor. Bu internetin dışında SMS ve Arama Hakkı da sağlanır. Kampanya çekilişi her hafta yenilenir. Uygulama tamamen ücretsizdir.
TURKCELL NİSAN 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Türkiye'nin en eski GSM opertörlerinden biri olan Turkcel müşterilerine ek kazanımlar sağlıyor. Müşterilerine 2 GB, 8 GB, 12 GB yada sosyal medyada kullanılmak üzere paketler sağlayan Turkcell internet ihtiyacı olan müşterilerini memnun ediyor. Turkcell'de yer alan abzı tarihler müşterilerin tercih etmesi durumunda aylık 2 GB'a kadar hediye internet sağlıyor. Mobil uygulaması üzerinde de bedava internet sağlayan Turkcell Salla Kazan ile hediye internet, hediye dakika sunuyor. Bunun dışında Turkcell'e yeni gelenler için 12 aylık hediye internet fırsatı sağlanıyor.
BİMCELL NİSAN 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Bimcell yeni müşteriler elde etmek için 2021 yılında oldukça cazip kampanyalar yaparak müşteri ağını artırmak istemektedir. Özellikle yeni hat alanlara yönelik etkili kampanyalar yapan bimcell yeni hat alan bütün müşterilerine tanışma paketi olarak;
* Yeni hat alan müşterilere özel 300 dk
* 300 SMS
* 9 GB ücretsiz 1 aylık internet
Hattını bimcell taşıyanlar ve yeni hat alanlara özeli kampanyadan sizde yararlanmak için kimliğinizle beraber bimcell gitmeniz yeterli.
BİMCELL 5 GB BEDAVA İNTERNET VE 500 SMS HEDİYE
Yaptığı bir birinden güzel kampanyalar ile abone sayısını her geçen artıran Bimcell yeni yıl kampanyası ile beraber artık 40 TL üstü yükleme yapan bütün abonelerine 5 GB bedava internet ve 500 SMS hediye etmektedir. 25 TL üstü yüklemeye Bimcell bedava internet 2021 kampanyası aktif olarak devam etmektedir.
VODAFONE NİSAN 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Vodafone bedava internet kampanyaları yeni hat temininde, TL yüklemelerde, hat değişikliğinde sağlanabilir. Bunun dışında Vodafone'nun da Türk Telefom gibi mobil uygulaması bulunmakta. Bu uygulamayı indirenlere uygulamada yer alan bazı yönergelerin takip edilmesi durumunda internet kazanma şansı veriliyor.
RAMAZAN KAMPANYASI
Vodafone Ramazan Kampanyası hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Vodafone Ramazan'da faturalı ve faturasız abonelerine 1 GB bedava internet vermeyi planlıyor. Ramazan 1 GB bedava internet paketini Vodaofne Yanımda uygulaması fırsatlar bölümünden alabilirsiniz.
Vodafone Ramazan 10 GB internet paketi yanımda uygulamasında en uygun fiyar ile sahip olabilirsiniz. Vodafone Ramazan özel 10 GB paketi 40 TL olarak ücretlendirilmiştir. Bu paket sadece Ramazan ayına özeldir.