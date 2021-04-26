Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın fiyatları yükselecek mi? Yaz sonu...
Koronavirüs sürecinde sürekli olarak artış yaşayan altın fiyatları 2021 yılına sert düşüşle girince yatırımcılarını şoka uğratmıştı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarındaki dalgalanmalar güvenli liman yatırımcılarının "altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırmasına neden oldu. Kapalıçarşı'da esnaf olan Kaan Gözüm altın fiyatları için flaş bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar…
26.04.2021 14:25
- Son Güncelleme: 26.04.2021 14:32
Geçtiğimiz haftayı bin 775 dolar seviyesinde kapatan ons altın haftaya 1780 dolar seviyelerinden giriş yaparak yükselişini sürdürdü.
Ons altının yükselişine dolar kurundaki hareketlenme de eklenince gram altın 475 lira seviyelerine kadar yükseldi.
Uzun bir dönem yatay seyreden ons altın son dönemde yükselişe geçti. 1780 dolar seviyelerinden işlem gören ons altına dolar kurundaki hareketlilik de eklenince altın fiyatlarında yükseliş görüldü.
Daha önce 2 bin dolar seviyelerini aşan ons altının uzun vade de tekrar 2 binli seviyelere ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar yatırımcılara altının her zaman güvenli liman olduğunu hatırlatırken altının uzun vade de kazançlı bir yatırım aracı olduğunu söylüyor.
''YAZ SONU GRAM ALTINDA HEDEF 500 - 550 LİRA CİVARI''
Altında ki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ''Altında ki çıkışın devam edeceğini öngörüyoruz. Dolar kurunun etkisiyle de bir hareketlilik mevcut.
Ons altın şuan 1780 civarında. 1815 dolar direnç seviyesinin üzerinde bir tutunma olursa daha yukarı hızlı bir yükseliş olabilir. Yaz aylarının sonlarına doğru gram altının 500 - 550 seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Altının yatırımcısı sakin ve sabırlı olsun'' dedi.