Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın fiyatları yükselecek mi? Yaz sonu...

Koronavirüs sürecinde sürekli olarak artış yaşayan altın fiyatları 2021 yılına sert düşüşle girince yatırımcılarını şoka uğratmıştı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarındaki dalgalanmalar güvenli liman yatırımcılarının "altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırmasına neden oldu. Kapalıçarşı'da esnaf olan Kaan Gözüm altın fiyatları için flaş bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar…

26.04.2021 14:25 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





