Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Sakin sakin! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat!
Aniden artış eğilimi gösteren altının bugünkü fiyatını merak edenler, internette 6 Haziran altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Altının ons fiyatında gözler Fed'in 15-16 Haziran'da yapılacak toplantısına çevrildi.
Son dakika altın fiyatı haberler: Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.
Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.