Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yaşadığı küçük düşüşün ardından yeniden kritik eşiği geçti. Altın fiyatları, ons tarafında gördüğü 1676 dolar dibinin ardından küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönünü yukarı çevirerek 1900 dolar bandını kırdı. Analistler ise altın fiyatlarının gidişatını o toplantının belirleyeceğini söyledi. İşte altın fiyatları için kritik tarih.
06.06.2021 09:11
- Son Güncelleme: 06.06.2021 09:11
Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.