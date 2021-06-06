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Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yaşadığı küçük düşüşün ardından yeniden kritik eşiği geçti. Altın fiyatları, ons tarafında gördüğü 1676 dolar dibinin ardından küresel enflasyon endişelerinin artmasıyla yönünü yukarı çevirerek 1900 dolar bandını kırdı. Analistler ise altın fiyatlarının gidişatını o toplantının belirleyeceğini söyledi. İşte altın fiyatları için kritik tarih.

06.06.2021 09:11 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:11
Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.

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Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

ABD'de nisan ayı enflasyonun yüzde 4,2'lik artışla yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesinde gelmesi, halihazırda ekonomide toparlanmaya işaret eden verilere eklenince mayıs ayında piyasaların gidişatında enflasyonist endişeler ana belirleyici oldu.

Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ERKEN"
Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.

Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Altında kritik tarih 15 Haziran! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.