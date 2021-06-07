Çok önemli kritik eşiğe gelindi: Altın fiyatları son dakika çıkacak mı düşecek mi? Tam tamına o tarihe dikkat! Altın fiyatı tahmini ters düz etti!
Altın fiyatları son dakika çıkacak mı düşecek mi? Tam tamına o tarihe dikkat! Özellikle altın yatırımı yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın maliyetlerinin son gidişatı merak mevzusu haline geldi. Altın almak için evinden çıkanlar kuyumcuya gittiklerinde büyük bir şoka uğradı. Yalnızca bir hafta evvel altın almak isteyip almayanlara şimdi ise cebinden fazla para çıkarmak kalıyor. Küresel piyasalarda hem iç piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şaşırtıyor. Gram altın 527 TL'ye ulaşarak zirveyi gördü. Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı.
Altın en değerli eşyalardan biri olurken fiyatının yükselişe geçmesi ise alım gücünün zorlanmasına neden oldu. Hem cepleri hem de elleri yakan altın fiyatları güne yükselerek başladı. Son bir hafta önce ile şimdiki fiyatları arasında büyük bir fark olan gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının son durumu ise merak konusu oldu. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,910 dolar aralığında hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar ise fiyatların ne yöne gideceğini merak ediyor.
2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK OLACAK MI?
Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.