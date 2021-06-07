Çok önemli kritik eşiğe gelindi: Altın fiyatları son dakika çıkacak mı düşecek mi? Tam tamına o tarihe dikkat! Altın fiyatı tahmini ters düz etti!

Altın en değerli eşyalardan biri olurken fiyatının yükselişe geçmesi ise alım gücünün zorlanmasına neden oldu. Hem cepleri hem de elleri yakan altın fiyatları güne yükselerek başladı. Son bir hafta önce ile şimdiki fiyatları arasında büyük bir fark olan gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının son durumu ise merak konusu oldu. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,910 dolar aralığında hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar ise fiyatların ne yöne gideceğini merak ediyor.