BİM'de parfüm ürünlerinde dev fırsat! BİM 15 Haziran aktüel kataloğunda göz kamaştıracak fiyatlar!
BİM 15 Haziran aktüel kataloğu listesiyle bugün şubelerde onlarca ürün satışa sunuldu. Parfüm ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun, Golden Rose Summer Beauty Maskara, Johnsons Baby Kral Şakir Şampuan + Kulak Çubuğu, Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı, Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya, Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2+Tıraş Köpüğü, Golden Rose Summer Beauty Lipgloss ve Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal ürünleri dikkatleri üzerine çekecek. İşte BİM 15 Haziran 2021 aktüel kataloğu ürünleri listesi
BİM 15 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı, Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya, Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2+Tıraş Köpüğü, Man's Çift Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı, Elidor Şampuan Doğanın Enerjisi + Saç Kremi, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal, Naturalove Çift Taraflı Ahşap Tarak, Queen Kullan-At Mendil, Golden Rose Summer Beauty Lipgloss ve Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit ürünleri bugün raflardaki yerini aldı.