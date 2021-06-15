BİM'de parfüm ürünlerinde dev fırsat! BİM 15 Haziran aktüel kataloğunda göz kamaştıracak fiyatlar!

BİM 15 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı, Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya, Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2+Tıraş Köpüğü, Man's Çift Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı, Elidor Şampuan Doğanın Enerjisi + Saç Kremi, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal, Naturalove Çift Taraflı Ahşap Tarak, Queen Kullan-At Mendil, Golden Rose Summer Beauty Lipgloss ve Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit ürünleri bugün raflardaki yerini aldı.