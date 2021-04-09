Uzmanından çarpıcı kripto para uyarısı! Bitcoin fiyatları artacak mı? Bitcoin 2021'de nasıl olacak?

Faber, her şeyden önce Batı dünyasının Türk şirketlerinin çok iyi yönetildiğini anlamadığını, Türk şirketlerinin Orta Asya ile iş yapabildiğini aktararak, "Eğer Orta Asya'ya açılmayı istiyorsanız Türk şirketleri çok iyi bir araç" ifadesini kullandı.

Çin'in ABD ile yaşadığı gerilime rağmen hisse senedi piyasasının iyi bir performans sergilediğini ifade eden Faber, önümüzdeki dönemde Çin hisse senedi piyasasında düzeltme görülebileceğini söyledi.