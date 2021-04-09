Uzmanından çarpıcı kripto para uyarısı! Bitcoin fiyatları artacak mı? Bitcoin 2021'de nasıl olacak?
Son yılların popüler para birimlerinden birisi olan kripto paraların geleceği merak ediliyor. Yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü yatırım uzmanı Marc Faber, kripto paraların geleceğini ve Bitcoin fiyatlarının nasıl olacağını değerlendirdi. Peki 2021'de Bitcoin fiyatları artacak mı? Bitcoin nasıl olacak? Faber, gelişen piyasaların, "değerinin altında hisseler içeren bir hazine koleksiyonu gibi" olduğunu söyledi.
Bitcoin fiyatları artacak mı? 2021'de Bitcoin nasıl olacak? Uzmanlar kripto para piyasalarının geleceğini yorumlarken, kripto paralara yatırım yapan vatandaşlar da bu paraların geleceğinin ne olacağını merak ediyor. Doktor kıyamet olarak tanınan ve yaptığı piyasa yorumları yakından takip edilen Marc Faber ise önemli değerlendirmelerde bulundu.
The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü, İsviçreli yatırımcı Faber, Batı ekonomilerinde hükümetlerin salgın konusunda üretimi durduran tedbirleri nedeniyle işletmelerin yüzde 30'unun bir daha açılmayacağını söyledi.
Yabancı yatırımcılar için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yatırım fırsatları bulunduğunu aktaran Faber, "Türk varlıkları, değerinin altında. Türkiye (yatırımlar için) görece cazip. Türkiye'de hisse senedi almayı düşünüyordum. Almadım ve piyasada düşüş yaşandı. Fakat şimdi bazı hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Faber, her şeyden önce Batı dünyasının Türk şirketlerinin çok iyi yönetildiğini anlamadığını, Türk şirketlerinin Orta Asya ile iş yapabildiğini aktararak, "Eğer Orta Asya'ya açılmayı istiyorsanız Türk şirketleri çok iyi bir araç" ifadesini kullandı.
Çin'in ABD ile yaşadığı gerilime rağmen hisse senedi piyasasının iyi bir performans sergilediğini ifade eden Faber, önümüzdeki dönemde Çin hisse senedi piyasasında düzeltme görülebileceğini söyledi.