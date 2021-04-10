Gümüş ve altın fiyatları için uzman isimden uyarı! Sakın yapmayın diyerek ikaz etti! 599 lirayı aşarsa...

Gümüş ve altın fiyatları için uzman isimden uyarılar geldi. Sakın yapmayın diyerek ikaz etti. Zaman zaman düşüş ve yükselişiyle yatırımcısının dört gözle takip ettiği altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir sürüyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,27 artışla 453,20 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda iç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 747 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükselmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılar yaptı.