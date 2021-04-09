Emeklilere müjde! 2000 TL için tarih detayları geldi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ATM'den çekebilecek!
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi aldıkları maaşın yanı sıra her ay ek ödemelerden de faydalanabiliyor. Emeklilerin cebi böylelikle rahat bir nefes alabiliyor. Son yıllarda emekliler yeni bir ödemeyi daha almaya başladı. Bayram ikramiyesi olarak verilen ödemeyle emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL olmak üzere toplamda 2000 TL ödeme alabiliyor. Emekli bayram ikramiyesine bu yıl zam yapacağı konuşulsa da miktar henüz net değil. Ancak en az 1000 TL ödeme olacağı biliniyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
09.04.2021 21:01
- Son Güncelleme: 09.04.2021 21:01
Emekli vatandaşlar her yıl binlerce lira ikramiyelerle adeta bayram ediyor! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri maaşlarının yanı sıra ek ödeme alabiliyor. Bu ek ödemeler sayesinde cepler biraz daha rahatlıyor. Emeklilerde gözler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı için tarih detayı da geldi. Emekli bayram ikramiyesiyle Ramazan ayında çifte bayram yaşanacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emeklinin beklediği sorunun cevabı!