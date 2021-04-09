Emeklilere müjde! 2000 TL için tarih detayları geldi! SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ATM'den çekebilecek!

Emekli vatandaşlar her yıl binlerce lira ikramiyelerle adeta bayram ediyor! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri maaşlarının yanı sıra ek ödeme alabiliyor. Bu ek ödemeler sayesinde cepler biraz daha rahatlıyor. Emeklilerde gözler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı için tarih detayı da geldi. Emekli bayram ikramiyesiyle Ramazan ayında çifte bayram yaşanacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emeklinin beklediği sorunun cevabı!