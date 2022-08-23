Uzmanından açıklama geldi! Emekliye 15 bin TL promosyon müjdesi! Duyan herkes emekli olmaya koşuyor! İşte o yöntem...

Emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış iyice kızıştı. Emekli maaşının artmasının ardından maaş alacağı bankayı tercih edecek olanlar konu hakkında detayları merak ediyor. Özel bankalar tarafından 8 bin TL'lere çıkan banka promosyonu ödemeleri kamu bankalarında yetersiz kaldı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, promosyon ödemeleri hakkında önemli detayları anlattı. Özelllikle bazı kurumlar için 32 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıldığını belirten Şahin, bu miktardaki ödemeleri almanın detaylarını aktardı. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadr? 2022 emekli promosyon ödemeleri kaç TL? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...