65 bin, 375 bin ve 400 bin TL, anında hesaplara yatacak! Vatandaşlara geri ödemesiz nakit destekleri geldi

KOSGEB'ten İleri Girişimci ve Geleneksel Girişimci Destek Programı!

KOSGEB, sahip olunan işyeri amacıyla nakit desteğine gereksinimi olan girişimcilere 375 bin TL'ye kadar yeni bir işletme açmak amacıyla nakit desteğine gereksinimi olan girişimcilere ise 65 bin TL'ye kadar hibe ödemesi gerçekletireceğini duyurdu.