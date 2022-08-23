65 bin, 375 bin ve 400 bin TL, anında hesaplara yatacak! Vatandaşlara geri ödemesiz nakit destekleri geldi
Artan masraflardan dolayı firmasının kapasitesini genişletemeyen ve buna bağlı olarak da istediği hizmeti sunamayan işyeri sahipleri ile kendi iş konumunu kurarak ayaklarının üstünde durmak isteyen girişimciler, bir çıkar yol aramaya başladılar.
23.08.2022 09:06 - Son Güncelleme: 23.08.2022 09:06
Yeni dönemde de istihdam projelerine ve başka nakit hizmetlerine sürat kesmeden devam eden kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, 3 yeni projesini duyurdu. Kurum doğrultusundan oluşturulan çağrıya göre mevcutta iş yeri sahibi olanlara ve yeni iş yeri açmak isteyen vatandaşlara, alakalı şartları sağlamaları halinde karşılıksız nakit desteği verileceği bildirildi. İşte KOSGEB'in yeni destek programlarına dair ayrıntılar…
Girişimcilerin ve sahip olunan işyeri sahiplerinin içinde bulundukları zorlu ekonomik hallere sessiz kalamayan kamu kurumu KOSGEB, her iki takımda yer alan vatandaşlara da alakalı şartları sağlamaları halinde karşılıksız nakit desteği vereceğini bildirdi. Kurum, alakalı hibe programlarına dair ayrıntıları paylaştı.
KOSGEB'ten İleri Girişimci ve Geleneksel Girişimci Destek Programı!
KOSGEB, sahip olunan işyeri amacıyla nakit desteğine gereksinimi olan girişimcilere 375 bin TL'ye kadar yeni bir işletme açmak amacıyla nakit desteğine gereksinimi olan girişimcilere ise 65 bin TL'ye kadar hibe ödemesi gerçekletireceğini duyurdu.