Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül’de başlıyor...

Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.