Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül'de başlıyor...
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili açıklamayı Başkan Erdoğan 13 Eylül'de yapacak. Bu projeyle birlikte evi olmayan vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere ve şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Peki yapılacak konutlar nasıl olacak? Kimler başvuruda bulunabilecek? Taksit miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar...
22.08.2022 07:28 - Son Güncelleme: 22.08.2022 07:28