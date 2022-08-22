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Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül'de başlıyor...

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili açıklamayı Başkan Erdoğan 13 Eylül'de yapacak. Bu projeyle birlikte evi olmayan vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere ve şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Peki yapılacak konutlar nasıl olacak? Kimler başvuruda bulunabilecek? Taksit miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar...

22.08.2022 07:28 - Son Güncelleme: 22.08.2022 07:28
Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül’de başlıyor...

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak.

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Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül’de başlıyor...

Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül’de başlıyor...

HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV
Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül’de başlıyor...

Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı.

Sosyal konutta 6 gruba özel kontenjan! TOKİ 81 ilde yapacak! Kira öder gibi ev sahibi olma şansı! 13 Eylül’de başlıyor...

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da kişilerin gelir sınırı ve daha önce ev sahibi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

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