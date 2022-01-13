Herkes bunu bekliyordu! 5724'e gönderin! SMS ile anında 1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor!
1.000 TL-3.000 TL- 10.000 TL, 50.000 TL ve 125.000 TL veriliyor! TCMB faiz indirimlerine rağmen banka kredilerinde söz konusu indirimler görülmedi. Aksine birçok özel banka konut, ihtiyaç ve ticari kredilerde faiz oranlarını artırmaya başladı. Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri üzerinden vatandaşlara en uygun ihtiyaç kredilerini sunmaya devam ediyor. 3 ay ödemesiz dönemli olarak tercih edebileceğiniz Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası, vatandaşların tüm ihtiyaçları için finansman çözümleri üretmektedir. Ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından da benzer kampanyalar sunulmaya devam ediyor. İşte kamu bankalarının en uygun ihtiyaç kredisi kampanyaları.
13.01.2022 09:25
- Son Güncelleme: 13.01.2022 09:25
Ayrıca Vakıfbank'ın maaş müşterilerine özel sağlanan avantajlı oranlar ve taksit seçenekleri de dikkat çekiyor. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için sunulan Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası, cazip geri ödeme seçenekleriyle ve hızlı başvuru yöntemleri ile sunuluyor.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu için: aralarında boşluk bırakarak ''KREDI'', ''TCKN'', ''Doğum Tarihi'' ve ''Aylık Geliriniz'' yazılarak 5724'e SMS gönderilmesi yeterlidir. Kısa sürede gelecek kredi onayı sonrasında dilediğiniz miktarda kredinizi kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.