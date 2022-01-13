2022 sonu için yeşil ışık yakılıyor! Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 ayrı hesaplamayla formül çözüme kavuşacak! 5900 günü dolan herkes...
Emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla alakalı bu sene yeni gelişmeler yaşanacak. Emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusu ile alakalı detayları öğrenmek istiyor. Bu tarafta bilhassa ilk işe giriş tarihi ve lüzumlu prim günü büyük ehemmiyet taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar planlama beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları teşhis ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet teşhisiyle kanıt edenlerin planlamaden yararlanabileceği ifade edilmektedir.
13.01.2022 11:52
- Son Güncelleme: 13.01.2022 11:52
Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışması için meraklı bekleyiş sona eriyor. Konunun bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da ortaya çıkıyor. Bu konuda toplamda 5 formül öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında yer almaktadır. Düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Son paylaşılan bilgilere göre, sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de faydalanabilecek.