Uzman isimden uyarı: Düşüş domino etkisi yaratacak! Bir gecede olanlar oldu! Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü tokat etkisi yaptı!

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası yaşanan gelişmeler büyük bir önemle takip ediliyordu. Hatta gram altın 1.000 TL seviyelerini görmüştü. Bugün ise 774.011 TL seviyelerine geriledi. Ancak bugün döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası altın fiyatlarında da sert bir düşüş yaşandığı görüldü. 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet, reşat altınında yaşanan sert düşüş şok etkisi yarattı. Hal böyle olunca vatandaşlar piyasalarda yaşanan gelişmeleri dakika dakika takip etmeye başladı. Bu durumda özellikle para ve piyasa uzmanlarının yaptığı son yorumlar merakla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.