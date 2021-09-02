Uzman isimden flaş dolar kuru tahmini! Dolar düşmeye devam edecek mi?

İstanbul serbest piyasada dolar 8,29 liradan güne başlamıştı. Öğleden sonra dolar/TL kuru 8,26 TL seviyesine gelerek, 11 Mayıs'tan sonra en düşük seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, doların 8.10 seviyelerine kadar inebileceğini belirtirken, altının ise bu hafta yatay seyredebileceğini 492 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirtti.