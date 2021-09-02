Uzman isimden flaş dolar kuru tahmini! Dolar düşmeye devam edecek mi?
Ekonomide şahlanma devam ederken gelen ikinci çeyrek büyüme verileri dolar kurunu tepetaklak etti. Dolar kuru son 4 ayın en düşük seviyesini gördü, dolar yatırımcıları kara kara düşünmeye başladı. Peki dolar kuru düşmeye devam edecek mi? Dolar almalı mı satmalı mı? Doları olanlar ne yapmalı? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş dolar tahmini
İstanbul serbest piyasada dolar 8,29 liradan güne başlamıştı. Öğleden sonra dolar/TL kuru 8,26 TL seviyesine gelerek, 11 Mayıs'tan sonra en düşük seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, doların 8.10 seviyelerine kadar inebileceğini belirtirken, altının ise bu hafta yatay seyredebileceğini 492 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirtti.
İşte Memiş'in altın ve dolar kuru için yaptığı açıklaması:
Altın fiyatlarında ABD'den açıklanacak veriler ile birlikte kar satışları görebiliriz. Ancak açıklanan verilerinin beklentileri karşılaması şartıyla.
DOLAR İÇİN KRİTİK DÖNEMDEYİZ, PANİK YAPMAYIN
Altın ve gümüşün ons fiyatında gerileme bekleyen yatırımcısının, yavaş yavaş dolar pozisyonu alması gerektiğini öngörüyorum. Çünkü yılın son çeyreğinde dolar küresel piyasalarda değer artışlarını başlatabilir. Doları olanlar bugünkü düşüşten panik yamamalı. Dolara yatırım yapmayı düşünenler ise bugünü bir fırsat olarak değerlendirmeli…