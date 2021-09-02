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Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka...

Eylül ayının ilk günleriyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Bahar ve yaz aylarıyla birlikte şaşırtan bir grafik çizen altındaki son durum yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Ygelişmeler yaşanırken uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılarla paylaştı.

02.09.2021 18:25 - Son Güncelleme: 02.09.2021 18:29
Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka...

Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka... Yatırımcısı tarafından yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Fiyatların yaz aylarından bu yana çizdiği seyre bakıldığında dalgalı bir grafik görülüyor. Elindeki mevcut yatırımını elinden çıkarmayı düşünen yatırımcılar bir yandan uzman ve analistlerin yaptığı yorumları mercek altına almaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.

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Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili kritik uyarılar geldi. Memiş, "Altın ve Dolar yatırımcıları için yılın son çeyreği pozisyon alma dönemi" başlıklı yazısında yatırımcılara dolar almak için bu fünlerin fırsat olduğu uyarısı yaptı.

Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka...

- Altın fiyatlarında ABD'den açıklanacak veriler ile birlikte kar satışları görebiliriz. Ancak açıklanan verilerinin beklentileri karşılaması şartıyla.

Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka...

ALTINDA ÖNEMLİ DİRENÇ 492 TL

- Altının gram fiyatı, dolar/TL kurunun değer kaybetmesinden dolayı yükselişlerinin sınırlı kaldığını gözlemliyorum. Altının gram fiyatı, 478-488 lira aralığında kalmayı sürdürüyor.

Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka...

- Yükselişini sürdürebilmesi için dolar/TL kurundan destek alarak 492 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz, 478-488 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu hafta için de bu bant aralığının geçerli olduğunu düşünüyorum.

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