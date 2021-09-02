Rayından hızlıca fırlayacak sonu adeta yıkım kıyamet! Altın fiyatları için sakın panik yapmayın uyarısı! Eylül ortası mutlaka... Yatırımcısı tarafından yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Fiyatların yaz aylarından bu yana çizdiği seyre bakıldığında dalgalı bir grafik görülüyor. Elindeki mevcut yatırımını elinden çıkarmayı düşünen yatırımcılar bir yandan uzman ve analistlerin yaptığı yorumları mercek altına almaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.