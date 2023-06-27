Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

Türkiye en çok altın toplayan dördüncü ülke konumunda. Rusya-Ukrayna savaşından daha korkuncu şu an geliyor. Eğer ABD ile Çin savaşırsa 5. Madde devreye girecek ve Türkiye de savaşa girmek durumunda kalacak. Ben Eylül'e döneyim. Eylül'de yerden fışkıracak bir müjde gündeme gelecek" şeklinde konuştu.