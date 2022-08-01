Uzman isim tarih vererek duyurdu: Kira fiyatları en az yüzde 30 düşecek

Burada konuşan Aşa, "Beşiktaş ve Kadıköy gibi semtlerdeki bazı rezidans tipi veya müstakil villa tipi olan evlerde fiyatlar oldukça yüksek. Nitelikli bazı projelerin olduğu daha çok yaşam imkanları sunulan evlerde maalesef bu fiyatları görmeye başladık. Dediğimiz gibi öyle çok yaygın değil fakat tek tük de olsa da piyasada alıcı da bulabiliyor. Üst düzey olan kişilerin kaldığı veyahut beş yıldızlı otel hizmeti verilen rezidanslardan bahsediyoruz. Bunun içinde yüzme havuzundan güvenliğine, özel garajından sayısız hizmeti veren bazı siteler olduğunu biliyoruz. Bunlar da fiyatlar yüksek oluyor, eskiden dolar bazında fiyatlandırılıyordu. Beş bin dolardan aşağı değildi. Şu an Türk Lirası bazında baktığınız zaman aşağı yukarı ona yakın bazı rakamlar çıkıyor ortaya. Bu fiyata ev tutuluyor diye bütün evler böyle değil. Mesela Beşiktaş'ın ve Kadıköy'ün merkezinde 2+1 evler bugün işte 7 ile 10 bin lira civarında bulunabiliyor. Alınan hizmeti veya yaşam şekilleri farklılaştıkça fiyat da yükseliyor. Geçen yıl biz bugünkü tabloyu çizdik. Dedik ki fiyatlar yükseliyor ama bu fiyatı ödeyecek kimse yok. Yani şimdi kiracı ya sokakta kalacak veya mecbur kalacaksa bu evi tutacak. Zamanla da ödeyemeyecek dedik. Maalesef ne yazık ki haklı çıktık. Bu konuda piyasada büyük sıkıntı yaşanıyor. Vatandaş iki ay üç ay ödüyor bir daha ödemiyor. Şu anda kira davalarından geçilmiyor. Hatta bazı sosyal patlamalar olmuş vaziyette. Kavga, dövüş, evin, kapısını söken, bacasını söken, evi yakıp çıkanlardan bahsediyorum. Sosyal olaya sebep olabilecek nitelikte yüksek bedellerden dolayı mal sahiplerimiz de pişman. Birçok mal sahibi şu anda yüksek fiyata kira verdiği için pişmanlık duyuyor. Hatta bazıları 6-7 bin olsun ama düzgün ödeyen bir kişi olsun diyor. Bir de talep de azaldı yani artık tavanı buldu. Bugün 2+1 eve 10 bin lira kira ödeyecek kiracı çok az. İnsanların aldığı maaş belli. Bu bedeller ödenebilecek gibi değil" ifadelerini kullandı.