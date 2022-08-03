Brent petrol tekrar düştü BENZİN, MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! Son dakika 3 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...

Son dakika akaryakıt güncel fiyat listesi yoğun ilgi görüyor. Brent petrolde yaşanan yeni düşüşle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki milyonlarca sürücü benzin, motorin ve LPG'ye yeni bir indirim gelecek mi merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Son dakika 3 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...