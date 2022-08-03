Brent petrol tekrar düştü BENZİN, MOTORİNE FLAŞ İNDİRİM! Son dakika 3 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...
Çarşamba günnüe girerken sürücüler akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor. En son otogazda (LPG) 30 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı. Dün 104,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 99,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu. Peki benzin, motorinde indirim var mı, olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell...
Son dakika akaryakıt güncel fiyat listesi yoğun ilgi görüyor. Brent petrolde yaşanan yeni düşüşle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki milyonlarca sürücü benzin, motorin ve LPG'ye yeni bir indirim gelecek mi merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Son dakika 3 Ağustos 2022 EPGİS akaryakıt fiyat listesi: İstanbul, Ankara Shell, Opet, BP...
BRENT PETROLDE AĞUSTOS DÜŞÜŞÜ!
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,72 dolardan işlem görüyor.
Dün 104,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 99,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Dün dünya genelinde açıklanan İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri resesyon beklentilerini güçlendirdi.
Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin'de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa'da 49,8'e inerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8'e yükselse de Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.