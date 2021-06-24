A101'de kulak kabartılacak uygun kampanyalar! A101 24 Haziran aktüel kataloğunda müthiş fırsatlar start alıyor!

A101 24 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinin listesi tek tek duyuruldu ve bugün sabah saatlerinin hemen ardından raflardaki yerini aldı. A101'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Lenovo Tab M7 tablet, TOSHIBA 55 ekran ultra HD smart LED TV, GoSmart kulak içi kulaklık, Arzum Starry el blender seti, Xiaomi Redmi 10.000 mAh powerbank, Fantom Cyclone elektrikli süpürge, Polosmart yüz temizleme seti, Sinbo ayaklı vantilatör, Opal kahve fincanı 12 parça takım Sahara 12 V akülü araba, MGS desenli büyük kova seti ve Piranha 110 parça mini taşlama hobi gravür seti bulunuyor.

24.06.2021 09:57 - Son Güncelleme: 24.06.2021 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





