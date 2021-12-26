Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! 2022 adeta onun yılı olacak

Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hızlı düşüş sürüyor. Pazartesi akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Zirveyi test eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşler sonrası piyasa uzmanlarının yaptığı yorumlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla okunuyor. Bu ay 1.715 TL seviyelerini gören çeyrek altın son kapanışta 1.095 TL seviyelerinden işlem gördü. 1.050 TL'yi seviyelerini gören gram altın ise şu sıralar 676,90 TL seviyelerinde geziniyor. Altın fiyatlarında yüzde 40'ı aşan düşüş sonrası gelecek günlerde neler yaşanacağı büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar için önemini koruyor.