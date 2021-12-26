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Haberler Ekonomi Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! 2022 adeta onun yılı olacak

Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! 2022 adeta onun yılı olacak

Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası verdiği mesajların ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumlarını takip ederken fiyatların hangi seviyelerde seyredeceğini de merak ediyor. 2021 yılında 1.715 TL seviyelerini test eden çeyrek altın ve 1.062 TL seviyelerini gören altın fiyatlarında yaşanan düşüşün devam edeceği uzmanların tahminleri arasında yer alıyor.

takvim.com.tr
26.12.2021 11:21 - Son Güncelleme: 26.12.2021 11:21
Çeyrek 1.700 TL’den gram 1.050 TL’den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak

Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hızlı düşüş sürüyor. Pazartesi akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Zirveyi test eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşler sonrası piyasa uzmanlarının yaptığı yorumlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla okunuyor. Bu ay 1.715 TL seviyelerini gören çeyrek altın son kapanışta 1.095 TL seviyelerinden işlem gördü. 1.050 TL'yi seviyelerini gören gram altın ise şu sıralar 676,90 TL seviyelerinde geziniyor. Altın fiyatlarında yüzde 40'ı aşan düşüş sonrası gelecek günlerde neler yaşanacağı büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar için önemini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çeyrek 1.700 TL’den gram 1.050 TL’den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, finansal piyasalara güven sağlayan ve dolarizasyonun belini kıran Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) uygulamasını duyurdu.

Çeyrek 1.700 TL’den gram 1.050 TL’den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak

18,4 TL ile zirve yapan dolar kuru tepetaklak olarak 11,1 TL'ye kadar çekildi. Bu durum gram altın fiyatlarına da darbe indirdi. İlk etapta 1062 TL'yi gören gram altın 639 TL'ye çekildi. Hem dolar/TL hem de gram altın tarafında kayıp yüzde 40 olarak dikkat çekti.

Çeyrek 1.700 TL’den gram 1.050 TL’den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak

YÜZDE 59 KAZANDIRDI

Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı.

Çeyrek 1.700 TL’den gram 1.050 TL’den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak

Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.

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