TOKİ Hatay 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman? TOKİ HATAY KURA TARİHİ 2022 | 1.100 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı...

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2022?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da yapılacak 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği belirtildi.