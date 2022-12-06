TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...
Bartın TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek. İşte TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...
06.12.2022 10:04 - Son Güncelleme: 06.12.2022 10:13
2022 TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık saat 10.00'da başladı. Peki TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI açıklandı mı? Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ belli oldu mu?
TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
TOKİ tarafından Bartın'ın 3 ilçesinde toplamda 850 sosyal konut inşa edilecek. Bu kapsamda öncelikle ilçedeki konutlar için Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Bartın kuraları 6 Aralık 2022 tarihinde (bugün) saat 10:00'da çekilecek.
TOKİ BARTIN KONUTLARI NEREDE?
2022 TOKİ Bartın kura çekimi 6 Aralık saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Bartın evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
BARTIN MERKEZ: 400 konut