TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bartın 850 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Amasra, Merkez, Kozcağız...

TOKİ BARTIN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ tarafından Bartın'ın 3 ilçesinde toplamda 850 sosyal konut inşa edilecek. Bu kapsamda öncelikle ilçedeki konutlar için Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Bartın kuraları 6 Aralık 2022 tarihinde (bugün) saat 10:00'da çekilecek.