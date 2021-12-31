Uzaktan çalışma hakkında yeni düzenlemeler yolda! 2022 yılında...

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı: Çalışma hayatı da bu süreçte pek çok değişim ve dönüşüm yaşadı. 2022 yılında da benzer süreçleri yaşamaya devam edeceğimiz görülüyor. Yılın bu son gününde geçtiğimiz yılın bir muhasebesini yapmak ve önümüzdeki yılla ilgili bazı öngörülerde bulunmak istedim.