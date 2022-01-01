Çoğu kişinin bunlardan haberi yok! Bildiren erken emekli oluyor! Emeklilik tarihinizi öne çekmeniz mümkün! SSK, SGK, Bağkur...
Sigortalı olarak çalışan SSK, SGK, Bağkur'lu milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi merakla beklerken bir yandan da hesaplama işlemlerinden faydalanıyor. Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet verdikten sonra yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyenler bu hayata erken kavuşabilmenin de hayalini kuruyor. Peki emeklilik tarihi nasıl öne çekilir, doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor? Çoğu kişinin bunlardan haberi yok, başvuru yapan erken emekli oluyor. Hangi süreler için borçlanma yapılabildiği ve erken emekliliğin kapılarını aralayan detaylara ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
01.01.2022 08:54
- Son Güncelleme: 01.01.2022 08:54
Emekli olabilmek için ödenen primler, sigorta başlangıç tarihi, yaş gibi şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Bazı durumlarda ise emeklilik yaşını erkene çekmek mümkün oluyor, en bilinenleri doğum ve askerlik borçlanması olsa da farklı başka süreleri de borçlandırabiliyorsunuz. Erken emekliliğin kapılarını aralayan bu detaylardan haberi olmayan ve bu nedenle SGK'ya başvuru yapmayan vatandaşlar var. SGK, Bağkur milyonlarca sigortalı çalışanı yakından ilgilendiren erken emeklilik detaylarını haberimizde derledik.