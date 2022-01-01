Çoğu kişinin bunlardan haberi yok! Bildiren erken emekli oluyor! Emeklilik tarihinizi öne çekmeniz mümkün! SSK, SGK, Bağkur...

Emekli olabilmek için ödenen primler, sigorta başlangıç tarihi, yaş gibi şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Bazı durumlarda ise emeklilik yaşını erkene çekmek mümkün oluyor, en bilinenleri doğum ve askerlik borçlanması olsa da farklı başka süreleri de borçlandırabiliyorsunuz. Erken emekliliğin kapılarını aralayan bu detaylardan haberi olmayan ve bu nedenle SGK'ya başvuru yapmayan vatandaşlar var. SGK, Bağkur milyonlarca sigortalı çalışanı yakından ilgilendiren erken emeklilik detaylarını haberimizde derledik.