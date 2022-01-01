Fena arttı en yüksek faiz oranıyla en fazla kazandıran banka.... %20,50, %20,25, %20, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına dolar ayarı!
Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok banka TL vadeli mevduat faiz oranlarını yükseltme kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 17 – 18 seviyelerinde seyreden faiz oranları, yeni ekonomi politikalarının duyurulmasının ardından yüzde 20'nin üzerine kadar çıktı.
Bankaların hoş geldin faizi uygulaması kapsamında, TL birikimlerini en yüksek oranda değerlendirmek isteyenler için cazip teklifler sunulmaya başladı. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranı ise %20,50 ile Alternatif Bank VOV Hesap kapsamında sunuluyor.
Bankaların güncel mevduat faiz oranları:
• Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,50
• Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,25
• ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %20
Denizbank Mevduat Faiz Oranı
Denizbank'ın E – Mevduat Hesabı sayesinde TL mevduatlarında avantajlı oranlar uygulanmaya başladı. Tek tıkla kolayca mevduat hesabı açılmasına da olanak sağlayan banka, %20 faiz oranları ile 32 günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sağlamaya devam ediyor. Banka şubelerine bile gitmeden anında mevduat hesabı açarak vatandaşların en yüksek oranlardan yararlanması sağlanacak.