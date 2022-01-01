Fena arttı en yüksek faiz oranıyla en fazla kazandıran banka.... %20,50, %20,25, %20, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına dolar ayarı!

TCMB'nin kur korumalı TL mevduat hesabı ve altın hesaplarının mevduata dönüştürülmesine ilişkin yeni düzenlemesi sonrasında mevduat faiz oranları yükseldi. Yüzde 20,50 seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, 32 günde en yüksek kazancı elde etmek isteyenler için cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Birikimlerini TL vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler en yüksek faiz getirisi veren bankaları araştırmaya başladı. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar.