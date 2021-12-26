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Haberler Ekonomi Uygun taşıt kredileri de cabası! 2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı

Uygun taşıt kredileri de cabası! 2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı

Otomobil piyasalarında kur farkıyla gelen fiyat artışları araç almak isteyenlerin hayallerini suya düşürmüştü. Yeni ekonomi politikalarının duyurulmasının ardından gelen indirim haberlerinin ise devam etmesi bekleniyor. Öte yandan otomobil firmalarının birçok sevilen marka ve modeli için sunduğu uygun finansmanlar ve indirimler herkesi araç sahibi yapmaya hazırlanıyor. İşte en uygun araç fiyatları ve finansman seçenekleri.

takvim.com.tr
26.12.2021 09:33 - Son Güncelleme: 26.12.2021 09:34
2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı! Uygun taşıt kredileri de cabası
Fiat Sıfır Araç Kampanyaları Güncellendi
Otomobil devlerinin dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte güncellediği yeni fiyatlar ve finansman seçenekleri birçok kişinin sıfır araç almasını kolaylaştırmayı hedefliyor.
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2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı! Uygun taşıt kredileri de cabası

Fiat Egea modellerinde geçerli olmak üzere başlatılan kampanya kapsamında, %1,29'dan başlayan faiz oranları ile 50 bin TL kredi seçenekleri de sunuluyor.

2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı! Uygun taşıt kredileri de cabası

Aralık ayına özel gelen yeni indirimlerle beraber, 2021 yılı güncel fiyat listesine göre Fiat Egea Sedan 244 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiat Egea Cross modelleri ise 266 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyat seçenekleri ile alıcısını bekliyor.

2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı! Uygun taşıt kredileri de cabası

Fiat'ın en sevilen modellerinden birine sahip olmak için güncel indirimli fiyatlardan yararlanabilir veya kredi desteğinden de yararlanarak en uygun araçlara kolayca sahip olabilirsiniz.

2021 model Yeni Clio, Megane Sedan ve ZOE modelleri ve Fiat Egea modelleri binlerce lira indirim yaptı! Uygun taşıt kredileri de cabası

Bankaların son dönemde düşen faizlerle birlikte birçok araç marka ve modeli için sağladıkları kredileri de vatandaşlar büyük ilgi göstermeye başladılar.

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