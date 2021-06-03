1.385 TL taksitle 3 ay ertelemeli 50 bin TL taşıt kredisi! Araç alacaklara yeşil ışık yaktıran kampanya Halkbank'tan geldi!
Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkisi nedeniyle otomobil fiyatları her ay zamlanarak artmaya başladı. Öte yandan yükselen döviz kurları da otomobil sektörünü etkilemeye devam ederken sıfır araç almak neredeyse imkansız hale gelmeye başladı. Halkbank tarafından sunulan uygun taşıt kredisi bu olumsuz havanın etkisini azaltmak için yeterli sebep oluyor. Banka tarafından 3 ay ertelemeli yeşil ışık taşıt kredisi müjdesi verildi. 0 km aracınızı hemen alıp, ödemelerinize dilerseniz 3 ay sonra başlayabilirsiniz. İşte uygun taksit imkanıyla Halkbank taşıt kredisi!
Pandeminin olumsuz etkisi nedeniyle otomobil fiyatları her ay zamlanarak artmaya başladı. Öte yandan yükselen döviz kurları da otomobil sektörünü etkilemeye devam ederken sıfır araç almak neredeyse imkansız hale gelmeye başladı. Halkbank tarafından sunulan uygun taşıt kredisi bu olumsuz havanın etkisini azaltmak için yeterli sebep oldu diyebiliriz. Banka tarafından 3 ay ertelemeli yeşil ışık taşıt kredisi müjdesi verildi. 0 km aracınızı hemen alıp, ödemelerinize dilerseniz 3 ay sonra başlayabilirsiniz. İşte uygun taksit imkanıyla Halkbank taşıt kredisi!
Taşıt Kredisi
Nedir?
Hayalindeki arabayı almak için nakite ihtiyacı olan müşterilerimizin yanında olan kredimizdir.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz artan taksitli veya azalan taksitli ödeme planı seçenekleriyle kredi taksitlerinizi gelirinize uygun olarak belirleyebilir veya ilk taksitinizi 2 ay erteleyebilirsiniz.
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ DETAYLARI!
Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 120.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 60 ay, 120.000 TL-300.000TL arasındaki taşıtlar için 48 ay, 300.001 TL-750.000TL arasındaki taşıtlar için 36 ay ve 750.001 TL üzeri olan taşıtlar için kredi vadesi 24 aydır.
Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.
Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.