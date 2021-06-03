1.385 TL taksitle 3 ay ertelemeli 50 bin TL taşıt kredisi! Araç alacaklara yeşil ışık yaktıran kampanya Halkbank'tan geldi!

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ DETAYLARI!

Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 120.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 60 ay, 120.000 TL-300.000TL arasındaki taşıtlar için 48 ay, 300.001 TL-750.000TL arasındaki taşıtlar için 36 ay ve 750.001 TL üzeri olan taşıtlar için kredi vadesi 24 aydır.

Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.

Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.