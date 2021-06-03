BİM'de elektronik ürünlerde şahane indirimler! BİM 4 Haziran aktüel indirimleri için geri sayım başladı!
BİM 4 Haziran aktüel kataloğu yayınlanır yayınlanmaz araştırılmaya başlandı. Bu cuma günü aktüel kataloğunda elektronik ürünler ön plana çıkıyor. Haftanın BİM aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Universal Motosiklet Çantası ve Kablosuz Mini Kompresör, Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon, Motosiklet Kask İnterkom Sistemi, Relax Çelik Termos, Asobu Termos, Motosiklet Sele Brandası, Anahtar - Kartlık Boyun Askısı, Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri yer aldı.
03.06.2021 18:47
- Son Güncelleme: 03.06.2021 18:49
BİM 4 Haziran aktüel kataloğu yayınlanır yayınlanmaz araştırılmaya başlandı. Bu cuma günü aktüel kataloğunda elektronik ürünler ön plana çıkıyor. Haftanın BİM aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Universal Motosiklet Çantası ve Kablosuz Mini Kompresör, Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon, Motosiklet Kask İnterkom Sistemi, Relax Çelik Termos, Asobu Termos, Motosiklet Sele Brandası, Anahtar - Kartlık Boyun Askısı, Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri yer aldı.