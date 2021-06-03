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BİM'de elektronik ürünlerde şahane indirimler! BİM 4 Haziran aktüel indirimleri için geri sayım başladı!

BİM 4 Haziran aktüel kataloğu yayınlanır yayınlanmaz araştırılmaya başlandı. Bu cuma günü aktüel kataloğunda elektronik ürünler ön plana çıkıyor. Haftanın BİM aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Universal Motosiklet Çantası ve Kablosuz Mini Kompresör, Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon, Motosiklet Kask İnterkom Sistemi, Relax Çelik Termos, Asobu Termos, Motosiklet Sele Brandası, Anahtar - Kartlık Boyun Askısı, Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri yer aldı.

03.06.2021 18:47 - Son Güncelleme: 03.06.2021 18:49
BİM 4 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM 4 Haziran aktüel kataloğu yayınlanır yayınlanmaz araştırılmaya başlandı. Bu cuma günü aktüel kataloğunda elektronik ürünler ön plana çıkıyor. Haftanın BİM aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Universal Motosiklet Çantası ve Kablosuz Mini Kompresör, Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon, Motosiklet Kask İnterkom Sistemi, Relax Çelik Termos, Asobu Termos, Motosiklet Sele Brandası, Anahtar - Kartlık Boyun Askısı, Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 4 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu!

Dijitsu 55" Ultra HD Smart Televizyon 3.499 TL

Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TL

Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon 2.999 TL

BİM 4 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu!

Dijitsu 40"Full HD Smart Televizyon 2.199 TL

Dijitsu 40"Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

BİM 4 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu!

Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank 249 TL

Motosiklet Lastik Basınç - Isı Kontrol Sistemi 199 TL

Motosiklet / Bisiklet / Kick Scooter Telefon Tutucu 79,90 TL

BİM 4 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu!

Universal Motosiklet Çantası 149 TL

Çok Amaçlı Plastik Kancalı File 49,90 TL

Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri 14,90 TL