Garanti Bankası A101 üzerinden ihtiyaç kredisi veriyor! Kefilsiz, şartsız 15.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz! 36 ay vade...
Garanti Bankası a101 aracılığıyla kefilsiz şartsız kredi imkanı sunuyor! Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen vatandaşlar bankaların en uygun kredi kampanyalarını takip etmeye başladı. Bu kapsamda en çok tercih edilen kredilerden biri de alışveriş kredisi oldu. Kredi konusunda uygun fırsatlar sunan Garanti Bankası akıllı telefon, tablet, gibi elektronik cihazlar başta olmak üzere her türlü ürün için alışveriş kredisi desteği vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, "750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebiliriz." denildi. İşte Garanti Bankası alışveriş kredisi detayları!
Garanti Bankası a101 üzerinden kefilsiz şartsız kredi imkanı sağlıyor! Koronavirüs sürecinde ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar uygun kredi paketlerine yönelmeye başladı. Bu bağlamda özellikle alışveriş kredisine olan ilgi artmaya başladı. Kredi konusunda uygun fırsatlar sunan Garanti Bankası, akıllı telefon (cep telefonu), tablet, gibi elektronik cihazlar başta olmak üzere her türlü ürün için alışveriş kredisi desteği sunduğunu duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz. Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor." denildi. İşte Garanti Bankası kefilsiz şartsız kredi avantajının detayları!
Garanti Bankası tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kredinin detayları şu şekilde;
Alışveriş sırasında ihtiyaçlarınızı ertelemeden anında kullanabileceğiniz krediler Garanti BBVA'da! Anlaşmalı firmalardan yapacağınız alışverişlerinizde ister internetten, ister de mağazadan anında kredinizi kullanabilrsiniz.
Hızlı Kredi Süreciyle Evrak İşleriyle Uğraşmayın
Alışveriş Kredisi, anlaşmalı firmalardan satın alacağınız akıllı telefon (cep telefonu), tablet, gibi elektronik cihazlar başta olmak üzere her türlü ürün için uygun şartlarla hızlı çözümler sunuyor. 750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde (Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.) saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz. Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor.
GARANTİ BANKASI MAĞAZADA KREDİ KAMPANYASI
Mağazada Kredi ile anlaşmalı firmalardan 750 TL ile 15.000 TL arasında yapacağınız alışverişlerinizde :(Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.), ödeme esnasında mağazadan çıkmadan alışverişinizi anında taksitlere bölebilir, ürünlerinizi kolayca satın alabilirsiniz.