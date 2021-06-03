Garanti Bankası A101 üzerinden ihtiyaç kredisi veriyor! Kefilsiz, şartsız 15.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz! 36 ay vade...

Garanti Bankası a101 üzerinden kefilsiz şartsız kredi imkanı sağlıyor! Koronavirüs sürecinde ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar uygun kredi paketlerine yönelmeye başladı. Bu bağlamda özellikle alışveriş kredisine olan ilgi artmaya başladı. Kredi konusunda uygun fırsatlar sunan Garanti Bankası, akıllı telefon (cep telefonu), tablet, gibi elektronik cihazlar başta olmak üzere her türlü ürün için alışveriş kredisi desteği sunduğunu duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz. Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor." denildi. İşte Garanti Bankası kefilsiz şartsız kredi avantajının detayları!