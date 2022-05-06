🔊Uygun fiyatlı arsa arayanlar dikkat! 📣2022 Mayıs ayı Milli Emlak arsa satış ilanları! 📌3 bin TL'ye imarsız arsa alabilmeniz mümkün!
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar özellikle arsa fiyatlarını yakından takip ediyor ve bütçeye uygun olanını satın almak istiyor. İmarlı ya da imarsız fark etmeksizin pek çok şehirde arsa bulabilmek mümkün, üstelik 3 bin TL'ye alabiliyorsunuz. 2022 Mayıs ayı Milli Emlak arsa satış ilanları haberimizde yer alıyor, güncel ilanları listeleyerek bütçeniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Sadece arsa değil ham toprak, mesken, tarla, bina seçenekleri de yer alıyor ve fiyatlar, metrekareler değişkenlik gösteriyor.
Birikimlerini değerlendirmek isteyenler yatırımlarını arsaya yapmak istiyor. Hatta tarla, mesken, bina, ham toprak gibi ilanlar da yakından takip ediliyor bütçeye uygun olanları tercih etmek isteyenler güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Uygun fiyatlı arsa arayanlar dikkat 3 bin TL'ye imarsız arsa alabilmeniz mümkün. 2022 Mayıs ayı Milli Emlak arsa satış ilanları haberimizde yer alıyor. Özelliklerini inceleyerek karşılaştırma yapabilir ve istediğiniz seçeneği tercih edebilirsiniz.
Taşınmaz Cinsi İl İlçe Mahalle
Köy Arsa Konya Altınekin Koçyaka Köyü
Taşınmaz No :42070105397Pafta / Ada / Parsel :L29-c-09-b-2-b / 179 / 3
Yasal Dayanak :2886 / 45.Taşınmaz Yüzölçümü :355,04m2 Hazine Hissesi :355,04 m2 Satılacak Yüzölçümü :355,04 m2
Toplam Tahmin Bedel :8.500,00 Geçici Teminat Bedeli :1.275,00
Taşınmaz Cinsi İl İlçe Mahalle
Köy Arsa Konya Altınekin Koçyaka Köyü
Taşınmaz No :42070101894Pafta / Ada / Parsel :26 / / 2044İmar Durumu :İmarsız Yasal Dayanak :2886 / 45.Taşınmaz Yüzölçümü :82,00m2Hazine Hissesi :82,00 m2Satılacak Yüzölçümü :82,00 m2
Toplam Tahmin Bedel :2.000,00 Geçici Teminat Bedeli :300,00 İhale Tarihi ve Saati :10.05.2022 11:30