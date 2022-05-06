Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme olacak mı? Kaç yaşında emekli olurum?
Milyonlarca çalışan emeklilik ile ilgili birçok sorunun yanıtını arıyor. Bunlardan en çok merak edilenler ise "Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? ETY kanunlaştığında geriye dönük ödeme olacak mı? Kaç yaşında emekli olurum? 2. kez kıdem tazminatı alınabilir mi? İşçinin ücretine zam yapılması zorunlu mudur?" oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları tek tek yanıtladı
Ben 8 yıl önce 5 sene yaşı bekledikten sonra emekli oldum. EYT kanunlaştığında geriye dönük olarak bizim de haklarımız ödenecek mi? MUSTAFA YILDIZ
5 sene yaşı beklemekten ziyade kanunda yaş şartınız yerine geldiği zaman emekli olmuşsunuz mevcut kanunlarda yıl yaş ve prim şartının üçünün aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor oradan nasıl bir netice çıkar bilmiyoruz.
1978 doğumluyum ve 1996 yılında 10 günlük sigorta girişim var.2001 yılında öğretmen olarak başlayıp hizmet birleştirdim. Ne zaman kaç yaşında emekli olabilirim? MEHMET GÖKHAN ÖZERK
Emekliliğiniz memur olduğunuz tarihe göre hesaplanacak dolayısıyla 25 yıl ve 60 yaş şartıyla emekli olacaksınız. Hizmet birleştirmesi ile 10 günlük sigorta primlerinize eklenir.
Askerlik borçlanmasını ne kadar sürede ödeyebiliriz taksit olabilir mi? Fatma Taşpınar
Askerlik borçlanması talebinizden sonra size bildirilen tebliğ ile 3 ay içinde ödeniyor taksit yapılamıyor. Ama hatırlatalım aralık ayında mutlaka başvurun ocakta fiyatlar yükselecek.
15.04.2021 tarihinde emekli oldum, 01.09.2021 tarihinde toplu sözleşme imzalandı, toplu sözleşme farkını aldım, emekli maaşıma toplu sözleşme farkı yansır mı? Emekli maaşım tekrar hesaplayıp maaşım artar mı, azalır mı? BİROL TUNA
Toplu sözleşme yapıldığında siz çalışıyordunuz ve bu fark size ödendi. Zaten emekliliğiniz toplu sözleşme sonrası olduğu için yansıtılmıştır.
13/07/1985 doğumluyum. İşe giriş tarihim 24 /03 /2009 4484 günüm mevcut yüzde 75 engelli raporum var. Ne zaman emekli olurum? Yaşı bekler miyim? Dilek TUNCEL
Engelli raporunuz yüzde 75 vergi indirimine dönerse o zaman avantaj olur. O takdirde 15 yıl 3800 günle emekli olursunuz. Yılınız 2024'te dolar prim tamamsa emekli olursunuz. Yoksa 58 yaş 7200 günle emekli olursunuz.
1974 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1995. Prim günüm 6700. 2014 yılında 3600 günden tazminatımı aldım. Aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorum. Şu anda prim ve yıl dolduğu yaşı beklediğim için çalışmayı bırakacağım. İşten ayrılmak istersem aynı işyerinden 2. kez tazminatımı alabilir miyim? DEVLET OĞUZHANOĞLU
Bu konuda Yargıtay bir karar verdi ve bu şekilde ayrılanların tekrar çalışmalarında bir engel olmadığını içtihadı yaptı. Dolayısıyla çalışmanın önünde bir engel yoksa tazminat almanızın önünde de bir engel yok tekrar başvurup yazınızı alın tazminatınız hakkınız.