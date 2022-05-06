Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? EYT kanunlaştığında geriye dönük ödeme olacak mı? Kaç yaşında emekli olurum?

1974 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1995. Prim günüm 6700. 2014 yılında 3600 günden tazminatımı aldım. Aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorum. Şu anda prim ve yıl dolduğu yaşı beklediğim için çalışmayı bırakacağım. İşten ayrılmak istersem aynı işyerinden 2. kez tazminatımı alabilir miyim? DEVLET OĞUZHANOĞLU

Bu konuda Yargıtay bir karar verdi ve bu şekilde ayrılanların tekrar çalışmalarında bir engel olmadığını içtihadı yaptı. Dolayısıyla çalışmanın önünde bir engel yoksa tazminat almanızın önünde de bir engel yok tekrar başvurup yazınızı alın tazminatınız hakkınız.