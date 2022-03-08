Uygun faizle taşıt kredisi hangi bankalardan çekilir? Ucuz kredi yarışı! 48 ay vade 10 yaşa kadar otomobil için 200.000 TL veriliyor
BDDK taşıt kredisi düzenlemesi ardından bankalar yeni avantajlı oranlarla otomobil kredisi vermeye başladı. Türkiye'nin önde gelen banka ve finansman şirketinden de otomobil alabilmek isteyenlere özel cazip teklifler sunulmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası ile Koçfinans doğrultusundan duyurulan taşıt kredilerinde sıfır ve ikinci el otomobiller amacıyla makul oranlar paylaşıldı. Öte yandan kişilerin rahatlıkla otomobil sahibi sağlamaya yönelik anlaşmalı firmaların Mart ayına özel kampanyaları da ilgi çekiyor. Peki, en makul taşıt kredilerinde güncel oranlar ne? İşte otomobil alacaklar amacıyla hesaplı kredi seçenekleri
Yapı Kredi Bankası ve Koçfinans tarafından her bütçeye uygun şekilde sıfır ve ikinci el taşıt kredileri veriliyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan limit ve vade düzenlemesinden sonra daha da avantajlı hale gelen bu kredilerin otomobil piyasalarını da canlandırması hedefleniyor.
Yapı Kredi Bankası'ndan 10 Yaşına Kadar Araçlara Kredi Desteği!
Otomobil fiyatlarının artmasıyla bankalar kredi oranlarında indirim ve avantajlı geri ödeme seçenekleri belirlediler. Araç alma hayali kuranların sıfır km otomobillerde görülen yüksek fiyatlar sonrasında ikinci el piyasalara yönelmesi bu alanda da yeni düzenlemelere olan ihtiyacın ortaya çıkmasına neden oldu.
Yapı Kredi Bankası 48 ay vade ile sıfır ve 10 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için taşıt kredisi vermeye devam ediyor. Otomobil satın almak için uygun finansman arayışı içinde olanlara cazip teklifler sunana Yapı Kredi Bankası, %1,99'dan başlayan faiz oranları ile sıfır ve ikinci el binek otomobiller için kredi veriyor.
Benzer oranlarlar ticari taşıt kredisi kullanımlarında da hesaplı kredi seçeneği sunan Yapı Kredi Bankası, bütçeye uygun geri ödeme planları da sunmaktadır. Ayrıca anlaşmalı araç firmalarından yapılacak satın alımlara özel farklı avantajlı oranlar da sunulmaktadır.
Koçfinans Taşıt Kredisi Kampanyaları
Koçfinans Mart ayına özel anlaşmalı araç markalarının sevilen modelleri için kredi kullanmak isteyenlere ayrıcalık sunmaya devam ediyor. Sıfır veya ikinci el araçlar için kredi desteğine de devam eden Koçfinans, Honda ve Kia modellerinde en düşük faiz oranlarını duyurdu.