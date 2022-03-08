Uygun faizle taşıt kredisi hangi bankalardan çekilir? Ucuz kredi yarışı! 48 ay vade 10 yaşa kadar otomobil için 200.000 TL veriliyor

Yapı Kredi Bankası ve Koçfinans tarafından her bütçeye uygun şekilde sıfır ve ikinci el taşıt kredileri veriliyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan limit ve vade düzenlemesinden sonra daha da avantajlı hale gelen bu kredilerin otomobil piyasalarını da canlandırması hedefleniyor.