35 milyon tonluk keşif! Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi! Değeri 20 milyar dolar
Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi Elezığ'da keşfedildi. 35 milyonluk dev bakır madeni rezervi hakkında konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan, değerinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu ifade ederek, 'Yaklaşık 12 milyar dolarlık bir gelir hedeflenmekte. Devam eden sondajlarla birlikte başka yataklar da olacaktır.' ifadelerini kullandı.
07.03.2022 11:19 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:19
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, MTA tarafından tespit edilen Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden yataklarının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek, buradan doğacak tüm zenginliklerin Elazığ'ın kalkınma ve gelişmesine öncülük etmesi için girişimlerini sürdürüyor.
DEV REZERV 'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'
Maden ilçesinde MTA tarafından tespit edilen maden sahasının cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden rezervi olduğunu belirten Asilhan Arslan, "Elazığ'ın sosyokültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi için bu madenin Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesi tarihi bir dönüm noktasıdır. Sadece Elazığ'ın da değil aslında tüm bölgenin de kalkınma ve gelişimine büyük etki edecek bir süreçtir.