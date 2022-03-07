35 milyon tonluk keşif! Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi! Değeri 20 milyar dolar

DEV REZERV 'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'

Maden ilçesinde MTA tarafından tespit edilen maden sahasının cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden rezervi olduğunu belirten Asilhan Arslan, "Elazığ'ın sosyokültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesi için bu madenin Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesi tarihi bir dönüm noktasıdır. Sadece Elazığ'ın da değil aslında tüm bölgenin de kalkınma ve gelişimine büyük etki edecek bir süreçtir.