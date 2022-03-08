13 bin 911 kişilik en az ilkokul mezunu personel alınacak! MEB, OGM, ASHB, CTE! En düşük maaş 5.264 TL! İşte şartlar ve kadro dağılımı...

OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

OGM 5 bin işçi alımı başvuru ilanı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Orman yangını işçisi alınacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.