13 bin 911 kişilik en az ilkokul mezunu personel alınacak! MEB, OGM, ASHB, CTE! En düşük maaş 5.264 TL! İşte şartlar ve kadro dağılımı...
Bakanlıklar tarafından yayımlanan memur alım ilanları, memur olmak isteyen yüz binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Güncel memur alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Hangi kadrolara personel alımı yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Son olarak MEB, OGM, ASHB, CTE tarafından yayınlanan ilanlar neticesinde toplamda 13 bin 911 kişilik personel istihdamı gerçekleştirilecek. İşte personel alımı başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar!
Mart ayı güncel ilanlar yakından takip edilmeye başlandı. İş arayanlar için müjdeli haber geldi. Bakanlıklar tarafından yeni güncel personel alımları yayınlandı. MEB, OGM, ASHB, CTE tarafından yayınlanan ilanlar neticesinde toplamda 14 bin kişilik personel istihdamı gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1805 kişilik kadro ile memur alımı ve personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığına bağlı olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 5563 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda ise 1651 kişilik fizyoterapist ve destek personeli alınacağı belirtildi. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacak. İşte MART 2022 personel alımı detayları haberimizde...
MEB 1651 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN EK DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ
OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
OGM 5 bin işçi alımı başvuru ilanı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Orman yangını işçisi alınacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.