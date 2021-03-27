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Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

Kredi faiz oranlarında sunulan yeni fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Bu bağlamda bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerindeki güncel durumu öğrenmek istiyor. Peki, 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu? İşte son oranlar...

27.03.2021 13:58 - Son Güncelleme: 27.03.2021 13:58
Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

Uygun avantajlar silsilesi! 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,54'ten,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanıyor.

Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

Halkbank konut kredisi hesaplama

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

Yeşil Işık taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

Yeşil Işık taşıt kredisi faiz oranı: 1,56

Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,32

Kredi Miktarı 250.000,00 TL
Vade 120
Faiz Oranı %1,32