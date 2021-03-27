Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?
Kredi faiz oranlarında sunulan yeni fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Bu bağlamda bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerindeki güncel durumu öğrenmek istiyor. Peki, 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu? İşte son oranlar...
Uygun avantajlar silsilesi! 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları...