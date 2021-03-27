Uygun avantajlar silsilesi! 1.32 fırsatı: 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu?

Uygun avantajlar silsilesi! 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte 27 Mart Garanti BBVA, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank kredi faiz oranları...