BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu ile indirim yağmuru! 5 rafta aynı anda...
BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi sık sık araştırılıyor. BİM'de gelecek 5 rafta indirimler dikkat çekerken Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti, Naturalove Ledli Ayna, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Hurma, Cupido Tahıl Gevreği Loops & Kare, Deodorant Rexona 150 ml + 8'li Kotex Ultra, Duracell 10'lu AA Kalem Pil, Komili Sıvı Sabun Çeşitleri ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak olan ürünler...
BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu ile 5 rafta indirim yağmuru firma müşterilerinin ilgisini çekiyor. Gelecek hafta hindistan cevizine özel ürünler dikkatleri üzerine çekti. BİM'de gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında Blume 32'li Tuvalet Kağıdı, Cupido Tahıl Gevreği Loops & Kare, Abdullah Efendi Hindistan Cevizi Aromalı Türk Kahvesi, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Powerdent Charcoal Diş Macunu, Viking Premium Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı ve Fairy Losyon
Sıvı Bulaşık Deterjanı bulunuyor. İşte BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu listesi