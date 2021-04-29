İŞKUR’dan çift maaş müjdesi! Katılanlara işsizlik maaşının yanı sıra ek ödeme veriliyor! İşte şartlar…
Binlerce kişi İŞKUR'dan çift maaş müjdesi ile heyecanlandı ve ayrıntıları merakla araştırır oldu. İşsiz kalan vatandaşlara yapılan ödemeler ile destek sağlayan İŞKUR aynı zamanda koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşlara ekonomik destekler vermeye devam ediyor. Bu destekler arasında meslek kurslarına katılım şartıyla ek ödemeler yer alıyor. İŞKUR meslek kurslarına katılmak için şartlar neler? Nasıl bir çalışmayla fazla para alınabiliyor? Üstelik işsizlik maaşının yanı sıra 10 aylık bir ek ödeme söz konusu oluyor. İşte detaylar…
Binlerce kişi İŞKUR'dan çift maaş müjdesi ile heyecanlandı ve ayrıntıları merakla araştırır oldu. İşsiz kalan vatandaşlara yapılan ödemeler ile destek sağlayan İŞKUR aynı zamanda koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşlara ekonomik destekler vermeye devam ediyor. Bu destekler arasında meslek kurslarına katılım şartıyla ek ödemeler yer alıyor. İŞKUR meslek kurslarına katılmak için şartlar neler? Nasıl bir çalışmayla fazla para alınabiliyor? Üstelik işsizlik maaşının yanı sıra 10 aylık bir ek ödeme söz konusu oluyor. İşte detaylar…
İŞKUR'dan işsizlik maaşı alanlara müjdeli bir haber geldi ve meslek kurslarına katılarak ek ödeme imkanının olduğu açıklandı. Koronavirüs salgınının ekonomik olumsuzluklarını gidermek amacıyla İŞKUR meslek kurslarına 26 gün boyunca katılanlara ikinci bir maaş ödüyor. Böylelikle 10 aya kadar varan işsizlik maaşının yanında vatandaşlar ek bir ödeme almış olacak. Peki İŞKUR'un bu kursları neler, hangi şartlar gerekiyor? İşte ayrıntılar…
İŞSİZ KALANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, özellikle pandemi döneminde alınan tedbirler ile istihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulama devreye alındı.
Kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, işe geri dönüş teşviklerine kadar birçok uygulama ile hem işsizliğin önlenmesi hem de istihdamın korunması sağlandı. Bu noktada işsizler için de birçok düzenleme devrede.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.
İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.