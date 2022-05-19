Memur ve memur emeklisine müjde! 3600 ek göstergenin son taslağı ortaya çıktı! Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş hesabında ve ikramiyesinde büyük kriter olan 3600 ek göstergede son taslak ortaya çıktı. Biliyorsunuzki 3600 ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar etkisi oluyor. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan taslağa son şekli verildi. Peki taslakta değişiklikler neler? Maaşlar nasıl artacak? Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak? Takvim.com.tr ilk kez açıklıyor