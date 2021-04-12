5000 TL maaşla Üsküdar Belediyesi zabıta alımı: Başvurular ne zaman? İşte şartlar ve son başvuru tarihi!
Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 45 zabıta memuru alımı yapılacağı belirtilmişti. Üsküdar Belediyesi'ne alınacak 45 zabıtanın başvurları için şartlar ve detaylar da belli oldu. Başvuru işlemlerinin hangi tarihte başlayıp sona ereceği de açıklandı. Şartlara bakıldığında Üsküdar Belediyesi zabıta alımı KPSS taban puanı 70 puan olarak görülüyor. Peki, Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar!
Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? Üsküdar Belediyesi'ne alınacak zabıtaların başvuruları hakkında araştırma yapılıyor. Zabıta alımları için başvuru şartları, KPSS taban puanları, KPSS puan türleri belli oldu. Başvuru işlemleri için tarihler de açıklandı. İşte, Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları ve tarihi!
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN?
Lise, önlisans ve lisans mezunu 45 zabıta memuru Üsküdar Belediyesi'nde istihdam edilecek. Başvurular 26-30 Nisan 2021 günleri arasında alınacak. Son gün mesainin saat 17.00'de bittiğini hatırlatalım.
Adayların www.uskudar.bel.tr web sayfasından temin ettikleri başvuru formu ve diğer istenen belgelerle bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. Üsküdar Belediyesi zabıta alımı internet üzerinden veya posta ile yapılmayacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.