BİM 13 Nisan Salı 2021 aktüel kataloğu: Yarından itibaren o raflarda ucuzluk furyası başlıyor! Ramazan indirimleri...

Mübarek Ramazan ayı yarın itibariyle başlıyor. 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel kataloğu 2 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu önceden incelenerek alacakların listesi yapılmak isteniyor. Elektronik ürünlerden televizyona, beyaz eşyadan bebek ürünlerine, gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek var. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM'in güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.