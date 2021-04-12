BİM 13 Nisan Salı 2021 aktüel kataloğu: Yarından itibaren o raflarda ucuzluk furyası başlıyor! Ramazan indirimleri...
Mübarek Ramazan ayına saatler kala vatandaşlar tarafından marketlerin Ramazan'a özel indirimleri merak edilip araştırılıyor. Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Nisan 2021 yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. BİM'de Ramazan'ın ilk aktüel ürünleri 2 sayfa olarak sunuldu. İlk sayfada bakliyat ve kahvaltılık ürünlere yer verilirken ikinci sayfada ise temizlik ürünleri dikkat çekti. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Mübarek Ramazan ayı yarın itibariyle başlıyor. 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel kataloğu 2 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu önceden incelenerek alacakların listesi yapılmak isteniyor. Elektronik ürünlerden televizyona, beyaz eşyadan bebek ürünlerine, gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek var. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM'in güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.
BİM 13 NİSAN SALI RAMAZAN AKTÜEL KATALOĞU!
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 79,90 TL
Finish Çamaşır Makine Koruyucu Calgon 1000 gr 19,90 TL
Finish Bulaşık Makine Temizleyici 200 ml 13,90 TL
Bingo Toz Al Sprey 750 ml 8,95 TL
Bingo Konsantre Yumuşatıcı 2×1440 ml 28,90 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 4,90 TL
Ecco Soft Tuvalet Kağıdı 19,90 TL